محافظ أسوان يشيد بنجاح موسم الزراعات الشتوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة..صور

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بنجاح جهود إدارة وتوزيع مياه الرى خلال موسم الزراعات الشتوية بما ساهم فى توفير الإحتياجات المائية لكافة الزمامات المقررة لرى الأراضى الزراعية بمختلف أنحاء المحافظة ، وضمان إستقرار المنظومة والحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية .

ويأتى ذلك فى ظل الإهتمام الذى توليه أجهزة الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنجاح منظومة الرى لما تمثله من أهمية قصوى لزيادة الرقعة الزراعية .

ووجه محافظ أسوان خالص شكره وتقديره إلى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وأيضاً لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة الوزير علاء فاروق ، وكذلك للجهود المبذولة من أجهزة هذه الوزارات بالمحافظة ، وعلى رأسها فريق العمل بمديرية الرى بأسوان بقيادة المهندس عمرو سيف النصر ، وأيضاً بمديرية الزراعة بقيادة المهندس رومانى مساك لما تحقق من نتائج ملموسة خلال الموسم ، بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات التنفيذية والأمنية والرقابية .

ومن جانبه أوضح المهندس عمرو سيف النصر بأن النجاح الذى تحقق جاء نتيجة الإعتماد على سرعة الإستجابة الفورية للتعامل مع أية تحديات طارئة داخل منظومة الرى ، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات الرفع ، وإستمرار حملات تطهير المجارى المائية ، فضلاً عن تطبيق نظام المناوبات لترشيد إستخدام المياه وضمان وصولها بعدالة لكافة المنتفعين .

وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان بأنه تم أيضاً تعزيز التوعية لدى المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الرى الحديث بما يسهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة ، وتحقيق الإستخدام الأمثل لها ، وهو ما إنعكس إيجاباً على جودة الحاصلات الزراعية وزيادة الإنتاجية .

وأكد على التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة أسوان ، وكافة الجهات المعنية بما فى ذلك مديريات الزراعة والكهرباء ، والوحدات المحلية ، ومجلس المياه الإقليمى ، وروابط مستخدمى المياه ، وجهاز التعمير بوزارة الزراعة ، لافتاً بأنه كان لهذا التكامل المؤسسى بالغ الأثر فى إحتواء أية مشكلات فى وقت قياسى ، وضمان نجاح الموسم الزراعى الشتوى على الوجه الأكمل .