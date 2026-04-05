في أول أيام تطبيق نظام العمل من المنزل.. محافظ أسوان: انتظام سير العمل بالمحافظة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إنتظام سير العمل بمواقف السيرفيس والمواقع الخدمية المختلفة فى أول أيام تطبيق قرار تطبيق نظام "العمل من المنزل" ، والذى يستمر كل يوم أحد بشكل أسبوعى طوال شهر أبريل الجارى ، وهو ليس مجرد إجراء تنظيمى ، بل خطوة عملية تستهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الجهاز الإدارى .

ويتم تطبيق القرار على العاملين بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية للمراكز والمدن ، والمديريات الخدمية ، والهيئات التابعة ، مع إستثناء عدد من القطاعات الحيوية التى تتطلب طبيعة عملها التواجد الميدانى ، وفى مقدمتها القطاع الصحى ، وخدمات الطوارئ ، وقطاعات النقل ، ومرافق البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات وغيرها .

ويأتى تنفيذ القرار فى إطار توجيهات الدولة نحو تطوير منظومة العمل الحكومى وتحقيق التوازن بين كفاءة الأداء ومرونة بيئة العمل ، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

وقام محافظ أسوان بتكليف إدارة المواقف بقيادة محمد فتحى عبد الباسط القائم بأعمال مدير مشروع المواقف بالمحافظة للمرور على مختلف المواقف بنطاق المراكز والمدن ، وتم الإطمئنان على إنتظام الحالة العامة ، وإنتظام العمل بكافة خطوط السير الداخلية والخارجية .

وشهدت المواقف إقبال أقل من المعتاد فى أيام العمل العادية ، نظراً لتطبيق قرار " العمل من المنزل " اليوم الأحد ، وتوجد إنسيابية على كافة خطوط السير ، وتم التنبية على سائقى سيارات السيرفيس بالإلتزام بالتعريفة المقررة لكافة خطوط السير ، وعدم المغالاة ، وفى حالة رصد أى تجاوزات سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة والرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين .

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ عن أى تجاوزات من السائقين فى حالة رفع قيمة التعريفة عن المحدد لها لخطوط السير المختلفة وذلك على رقم الواتس آب رقم (01507675849) التابع لإدارة المواقف بالمحافظة لضمان التدخل الفورى من الجهات المختصة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحافظ على حقوقهم ويضمن الإلتزام الكامل بالتعريفة الجديدة .