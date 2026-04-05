الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جامعة أسوان تعلن عن تنظيم قافلة طبية مجانية لجراحات تشوهات الأطفال

جهود جامعة أسوان
جهود جامعة أسوان

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن تنظيم القافلة الطبية المجانية الأولى لعام 2026 والمتخصصة في جراحات التشوهات الخلقية للأطفال وتشوهات الحروق، وذلك في إطار فعاليات التعليم الطبي والإكلينيكي المستمر، وتعزيزًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الفحص والكشف يوم الجمعة القادم الموافق 10 أبريل، على أن تُجرى العمليات الجراحية يوم السبت داخل 3 غرف عمليات مجهزة، بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية بمستشفيات أسوان الجامعية، تضم أقسام التخدير والعناية المركزة، والأطفال، والتخاطب، وطب الفم والأسنان، إلى جانب فريق متكامل من قسم جراحة التجميل والإصلاح.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن هذه القافلة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي والإنساني، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه القوافل يعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات طبية متقدمة ومجانية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريب العملي للأطباء وهذا يؤكد علي أهمية دور كلية الطب ومستشفيات الجامعة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمجتمع الاسواني.

جهود جامعية 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، أن القافلة تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين مختلف التخصصات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة للأطفال المستفيدين، مؤكدًا الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة الطبية.للمرضي والمتمردين علي من محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأشار الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية، إلى أن المستشفيات الجامعية سخّرت كافة إمكانياتها لإنجاح القافلة، من تجهيزات طبية وكوادر بشرية، لضمان إجراء العمليات بكفاءة وأمان، وتحقيق أفضل النتائج للمرضى.

فيما أكد الدكتور أحمد قناوي أن القافلة تمثل خطوة مهمة في دعم الخدمات الطبية المتخصصة بالمحافظة، وتعكس التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي في القطاع الطبي، وان قسم جراحة التجميل والوجه والكفين يقوم بعدد من القوافل الطبية علي مداد العام خدمة لاهالينا باسوان.

وأضاف الدكتور عمرو علم الدين ،مدير مستشفى الجراحة، أن العمليات ستُجرى داخل غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الطبية الدقيقة، لضمان سلامة الأطفال وتحقيق أفضل نسب نجاح.

تأتي هذه القافلة ضمن خطة سنوية تشمل ثلاث قوافل طبية متخصصة، تستهدف تقديم خدمات علاجية مجانية، ورفع كفاءة التدريب الطبي، وخدمة المجتمع بمحافظة أسوان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

الجمعية العمومية لسوديك

سيديك: مبيعات الشركة خلال 2025 بلغت 14.4 مليار جنيه وصافي الربح 1.138 مليار

جانب من الاجتماع

المحلة تستضيف اجتماع «الصناعات النسيجية» لبحث تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: استمرار العمل بمجمعات خدمات المستثمرين طوال الأسبوع دون تأثر بإجراءات الترشيد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

