الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كبير مسؤول عن تجارة النفط في الحرس الثوري الإيراني

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل قائد كبير مسؤول عن تجارة النفط في الحرس الثوري الإيراني، وذلك في غارة جوية إسرائيلية استهدفت طهران يوم الجمعة الماضي.

وأسفرت الغارة عن مقتل محمد رضا أشرفي كاهي، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "قائد كبير في مقر قيادة النفط التابع للحرس الثوري، وكان يشغل منصب رئيس قسم التجارة فيه"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن مقر قيادة النفط التابع للحرس الثوري "يُمكِّن الحرس من مواصلة أنشطته وتعزيز قدراته العسكرية من خلال عائدات مبيعات النفط، متجاوزا بذلك العقوبات الدولية".

وأضاف أن القائد المستهدف "كان يدير النشاط التجاري لمقر قيادة النفط، والذي يقدر بمليارات الدولارات سنويا، كما ساهم في تطوير القدرات العسكرية للحرس الثوري ووكلائه من النظام الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط".