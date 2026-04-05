محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لتطبيق مواعيد الغلق

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعته اليومية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال العامة، حيث تابع سير العمل من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لضمان الالتزام بالمواعيد على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن منظومة المتابعة تعمل بكفاءة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية، لرصد المخالفات أولًا بأول، مع مراعاة طبيعة احتياجات المواطنين اليومية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن بين انتظام الأنشطة التجارية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تعطيل، مشدداً على أهمية استمرار الحملات الميدانية المكثفة، خصوصًا خلال الفترات الليلية، مع التركيز على التواصل المباشر مع أصحاب المحال ورفع مستوى الوعي لديهم، إلى جانب تطبيق القانون بحسم تجاه أي مخالفات لضمان الالتزام الكامل بالقرار.

ردع مخالفين

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل الأنشطة الحيوية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، بالإضافة إلى المنشآت الطبية والمكاتب الإدارية وفق الضوابط المقررة، لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، واصل قيادات المحافظة انتشارهم الميداني تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث قام المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، والأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، بجولات تفقدية بعدد من المراكز والمدن، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق وضمان استمرار الخدمات الحيوية بكفاءة وانتظام،وفي الختام، أكد المحافظ أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية مستمر لتحقيق الانضباط العام، مع دعم أصحاب الأنشطة التجارية لضمان التزام كامل بالتعليمات.