قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل غلق باب التقديم.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للمستأجرين

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

حددت الحكومة يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد رسمي لتلقي طلبات الحجز  على وحدات بديلة للمستأجرين.

وفي هذا الشأن حدد قانون الإيجار القديم الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما.

وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

وبناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

فئات لها أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة
أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.

وحدات بديلة للمستأجرين قانون الإيجار القديم طلبات الحجز على وحدات بديلة للمستأجرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

فيديو

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

