الإمارات: إصابة 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية في استهداف ميناء خورفكان

أفادت حكومة الشارقة بأن استهداف ميناء خورفكان اليوم الأحد، أسفر عن تعرض شخص واحد من الجنسية النيبالية لإصابة بالغة، وتم نقله إلى المستشفى؛ لتلقي الرعاية الصحية، إضافة إلى إصابة 3 من الجنسية الباكستانية بإصابات تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة؛ وذلك إثر سقوط شظايا، بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي بالإمارات.

ونقل "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة"، عن الجهات المختصة بالإمارات، قولها- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”- إنه تم أيضا السيطرة على حريق اندلع في موقع الحادث، وتجري عملية التبريد، مؤكدة أن فرق الاستجابة للطوارئ نجحت في التعامل معه بسرعة وكفاءة عالية.