الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تورّط طالبة | واقعة غامضة في مدرسة بالغربية .. طلاب يتعرّضون للإعياء بعد تناول مادة مجهولة

الغربية أحمد علي

أصدر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى مدير إدارة شرق طنطا التعليمية بفتح تحقيق فوري في واقعة تورط طالبة في إصابة 5 من زملائها بوعكة صحية، عقب تناولهم مادة يُشتبه في كونها منومة، أثناء فعاليات اليوم الدراسي بمدرسة شوبر الابتدائية المشتركة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت مدرسة شوبر الابتدائية قد شهدت تعرض 5 طلاب بالصف السادس الابتدائي لوعكة صحية، عقب تناولهم مادة يُشتبه في كونها منومة، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن الواقعة المذكورة.

وأفاد مسؤول طبي بجامعة طنطا أن أسماء الضحايا هم: ندى أحمد حسن الجنايني (12 سنة)، جودي محمد حسن محمد الضويني (12 سنة)، رحيم هيثم صفوت عبد الجليل (12 سنة)، منة الله إبراهيم محمد الشامي (12 سنة)، وأحمد العبد خاطر (12 سنة)، وجميعهم مقيمون بقرية شوبر، ومقيدون بالصف السادس الابتدائي بمدرسة وحدة شوبر الابتدائية.

وتابع المسؤول الطبي أن جميع الحالات المصابة خرجت سالمين عقب تحسن حالتهم الصحية، وعادوا إلى منازلهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي إصابة 5 طلاب مدرسة سوبر الابتدائية طنطا

