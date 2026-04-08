الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في شتولا وعدة بلدات بالجليل الغربي

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صافرات الإنذار في شتولا وعدة بلدات بالجليل الغربي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، كشف مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة نسقت وقف إطلاق النار مع إسرائيل مسبقا قبل الاعلان عنه، مشيرًا إلى أن الشروط الخاصة بالمفاوضات أهداف مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.



كما كشفت منصة أكسيوس الأمريكية عن مصدر لم تسمه، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي شارك بفاعلية في عملية التفاوض ولولا موافقته لما تم التوصل إلى اتفاق.

