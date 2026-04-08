عمرو أديب يحذر من دور إسرائيل في إشعال الحرب مجددًا

علق الإعلامي عمرو أديب على قرار أمريكا بوقف الحرب على إيران لمدة أسبوعين.

وكتب أديب، من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: "يهمنى تضارب نصوص وقف إطلاق النار، ولا يهمنى ادعاءات الطرفين بتحقيق الانتصار، المهم والأكثر أهمية ألا تنجح إسرائيل فى أي لحظة قولا أو فعلا بإقناع ترامب باستئناف الحرب لأي سبب أو بأي حادثة مفتعلة من الموساد، بالمناسبة كنت من القلة القليلة التى توقعت وقف القتال اليوم، وأرجو ألا يكون توقعى للمؤامرة الإسرائيلية صحيحا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، على أن يُفتح مضيق هرمز بشكل فوري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، ووقف الحرب أسبوعين والفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".

وأكد ترامب، عبر حسابه بمنصة “إكس”: "قطعنا شوطاً كبيراً في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها".

وأوضح الرئيس ترامب: "تلقينا مقترحاً من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران، فترة الأسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله".

واختتم ترامب تصريحاته بالقول: "نيابةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتي رئيسًا لها، وممثلًا أيضًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرفٌ لي أن أرى هذه المشكلة المزمنة تقترب من الحل. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".