مخلفات تاريخية .. محافظ الغربية يعلن عن إنهاء معاناة أهالي طنطا

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن بدء أعمال رفع التراكمات التاريخية من القمامة بالأرض المجاورة لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية دفرة، بمركز طنطا، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، وشركاء التنمية، والهيئة العربية للتصنيع، في خطوة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة، والقضاء على الروائح التي اشتكى منها الأهالي لفترات طويلة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الأعمال الجارية تشمل رفع أكثر من 70 ألف طن من التراكمات الموجودة بالموقع، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، لافتًا إلى أن إزالة هذه التراكمات تمثل استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين من الروائح والمخلفات المتراكمة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تحويل الموقع إلى نقطة بيئية وصناعية متطورة لإعادة تدوير المخلفات، والاستفادة منها اقتصاديًا.