من غير جريل .. طريقة عمل الكباب في المنزل

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة تحضير الكباب في المنزل ولكن بمذاق شهي لضمان جودته دون تحمل تكلفة خيالية.

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل الكباب التركي من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكباب التركي

لحمة مفرومة

لية ضاني

بصل مفروم

بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

بابريكا

ثوم بودرة

بصل بودرة

بهارات لحمة

جبنة موتزاريلا

عيش تورتيلا

أعواد خشب

للصوص:

صلصة طماطم

ثوم مفروم

دبس رمان

زيت زيتون

خل

بابريكا

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الكباب

اخلطي اللحمة المفرومة واللية وباقى مكونات الكبا فى الكبة واخفقيهم جيدا ثم احضري صينية فرن مدهونة سمنة.

ضعي طبقة من خبز التورتيلا في صينية الفرن ثم طبقة قليلة من اللحمة المفرومة المخفوقة فى الكبة ثم طبقة من الجبنة المتوزاريلا.

ضعي طبقة أخرى من خبز التورتيلا واستمرى فى تكرار الخطوات حتى انتهاء الكمية ثم قسميها مربعات ثم ادخلى أعواد الخشب فى كل مجموعة مربعات بحيث تصبح مثل الكباب.

ضعي طبقة خبز وطبقة لحمة وطبقة جبنة ثم رصيها في صينية مدهونة سمنة وادهنى الكباب بالصوص وادخليه فرنا ساخنا واتركيه حتى اكتمال النضج وقدميه.

لتحضير الصوص اخلطى جميع المكونات فى بولة متوسطة واخلطيها معهم ثم وزعى الصوص على الكباب وادخليه الفرن.