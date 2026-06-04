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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

16 ألف مستفيد في 3 أشهر.. محافظ البحر الأحمر يشيد بإنجازات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

نائب محافظ البحر الأحمر الدكتورة ماجدة حنا
نائب محافظ البحر الأحمر الدكتورة ماجدة حنا
ابراهيم جادالله

أشاد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالنتائج التي حققتها مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» داخل المحافظة خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن التعليم والتعلم المستمر يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بثقافة الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وأوضح المحافظ أن المبادرة، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية مطلع العام الجاري، حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل التعاون بين مختلف الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، تحت إشراف ومتابعة مستمرة من السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، وبمشاركة مديريات الخدمات والوحدات المحلية والمؤسسات التعليمية والثقافية والمجتمعية.

وكشف التقرير الربع سنوي للمبادرة عن وصول عدد المستفيدين والمشاركين إلى 16 ألفًا و897 مستفيدًا خلال ثلاثة أشهر فقط، من خلال برامج وأنشطة متنوعة نفذتها جهات عدة، من بينها جامعة الغردقة، ومكتبة مصر العامة، وقصور الثقافة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لتعليم الكبار، ومديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة، إلى جانب الوحدات المحلية بالمحافظة.

جامعة الغردقة.. دور أكاديمي ومجتمعي فاعل

برزت جامعة الغردقة كأحد أبرز الشركاء في المبادرة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية استهدفت دعم الأسرة المصرية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأمن القومي، إلى جانب المشاركة في برامج الفنون التشكيلية وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

كما شهدت الجامعة تنظيم الأسبوع البيئي الأول، والمشاركة في حملات بيئية لدعم مفهوم الاقتصاد الأزرق، فضلاً عن استضافة ندوات للتوعية بجرائم تقنية المعلومات والحماية الرقمية، ومشاركة طلابها في ملتقيات وطنية وعلمية متنوعة.

مكتبة مصر العامة.. خدمات معرفية وتنموية لآلاف المواطنين

وحققت مكتبة مصر العامة بالغردقة نتائج لافتة من خلال تقديم خدماتها لأكثر من 7 آلاف مستفيد خلال أربعة أشهر، شملت برامج التأهيل الرقمي، والتدريب على الحاسب الآلي، والتفصيل والكروشيه، ودعم المرأة، وخدمات ذوي الهمم، إلى جانب أنشطة القراءة والإعارة والمكتبة المتنقلة التي وصلت إلى مختلف مناطق المحافظة.

الثقافة وتعليم الكبار.. نشر المعرفة وتنمية المهارات

كما ساهمت قصور الثقافة والهيئة العامة لتعليم الكبار في تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متنوعة، تضمنت ورش البرمجة والذكاء الاصطناعي للأطفال، ودورات الحساب الذهني والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تسليم 120 شهادة محو أمية فورية للمواطنين في عدد من المناطق.

«أيادي مصر» تدعم الحرف التراثية

وفي مجال التمكين الاقتصادي، نظمت وحدة «أيادي مصر» معارض للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة أكثر من 200 عارض وعارضة، بهدف دعم الصناعات المحلية والحفاظ على التراث وتعزيز فرص التسويق للحرفيين.

المجلس القومي للمرأة.. تمكين اقتصادي واجتماعي واسع

وشهدت برامج المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر مشاركة آلاف السيدات والفتيات في مجالات ريادة الأعمال والتثقيف المالي والصحي والاجتماعي، حيث استفادت نحو 4 آلاف سيدة من جلسات التوعية المجتمعية، إلى جانب تنفيذ برامج للتدريب المهني واستخراج بطاقات الرقم القومي، وتنظيم ندوات للحماية الرقمية ومواجهة العنف ضد المرأة.

المحافظ يوجه بالتوسع في المبادرة

وأكد الدكتور وليد البرقي أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات، مشددًا على ضرورة استمرار العمل والتوسع في المبادرة خلال الفترة المقبلة.

ووجه محافظ البحر الأحمر بزيادة أعداد المستفيدين، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم ذوي الهمم، ومكافحة التسرب من التعليم، ومحو الأمية الأبجدية والرقمية، وتعليم الكبار، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتواصل محافظة البحر الأحمر تنفيذ برامج المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته المعرفية والمهارية، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة.

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