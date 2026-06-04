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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق مطالع محور كمال عامر وتقاطعه مع 26 يوليو في اتجاه المنيب

غلق طريق
غلق طريق
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل " تحت الانشاء "  المتواجد اعلي الفريق محور كمال عامر وتقاطعه مع محور ٢٦ يوليوً تحديداً امام مركز شباب ارض اللواء في الاتجاه القادم من محور المنيب اتجاه محطه بشتيل مما يستلزم غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع محور ٢٦ يوليو بالموقع المشار اليه وذلك لمده ساعتين تنتتهى ١٢ ظهر اليوم.  

لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراءات التحويلة المرورية كالاتي :
المسار البديل الاول : 
حركه المركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر ترغب باستكمال السير اتجاه الطريق الدائري القوس الغربي تقوم بالنزول اجبارى اتجاه شارع جامعه الدول العربية تم الدوران والعودة مرة اخرى الي اتجاه شارع السودان واستكمال السير بشارع السودان ثم الدوران والعودة مره اخرى اتجاه مطلع محور ٢٦ يوليو اتجاه المنزل المؤدي الي محور  الفريق كمال عامر وصولا الي الطريق الدائري القوس الغربي عقب تجاوز منطقه الاعمال
- حركه المركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر ترغب باستكمال السير اتجاه الطريق الدائري القرس الغربي تقوم بالنزول اجبارى اتجاه شارع جامعة الدول العربية واستكمال السير اتجاه شارع احمد عرابي ثم الصعود الي كوبرى عرابي اتجاه نفق محور عرابي وصولا الي مطلع الطريق الدائري القوس الغربي عقب تجاوزه  منطقه الاعمال

 
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المحددة واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات رجال المرور لتفادي التكدسات وضمان انتظام الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.


كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة غلق طريق

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