قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.. كارثة بيئية تلتهم غزة بسبب عدوان الاحتلال
إصابة مركبة قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال جنوب لبنان
إجمالي 6 مليون دولار.. تفاصيل 17 قضية كبدت خزينة الزمالك مبالغ طائلة
الزمالك خذلهم.. نجوم خسروا الرهان في الدوري| إيه الحكاية؟
إجراء جديد في الزمالك بعد إيقاف القيد.. سر استدعاء بدر حامد
محافظ الجيزة: تقارير دورية من الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية
منتدى الابتكار وريادة الأعمال: الاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد خيارا
ثقافية الصحفيين تتضامن مع النقابات الفنية بشأن ما أُثير حول فيلم برشامة
ارتفاع البانيه مجدداً.. أسعار الفراخ اليوم بكام؟
بأسعار ثابتة وصرف مليون شكارة.. غرف عمليات بالزراعة لتذليل عقبات توزيع الأسمدة الصيفية
معلم لغة عربية: امتحان اعدادية الجيزة في مستوى الطالب "اللي مفتحش كتاب"
شاهد .. هدوء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يطرح إنشاء منطقة صناعية يابانية بـ قناة السويس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

التقى د بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٤ يونيو، بأعضاء مجلس الأعمال المصري–الياباني، حيث استعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان، بما في ذلك إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لزيادة تواجد الشركات اليابانية والاستفادة من الحوافز والمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة.

وأشار الي ضرورة تعزيز مستوى الاستثمارات اليابانية بمصر ليعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، مشيراً إلى ما توفره المؤسسات التمويلية اليابانية من أدوات دعم وتمويل لتشجيع الشركات اليابانية على التوسع في استثماراتها بمصر، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية الاستثمارات اليابانية، ومن بينها آلية المتابعة الدورية المخصصة للشركات اليابانية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف تذليل أية تحديات قد تواجهها.

كما دعا الوزير عبد العاطي مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وتحلية المياه، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، في ضوء استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

كما أعرب عن التطلع إلى مواصلة التعاون مع مجلس الأعمال المصري–الياباني لحشد المزيد من الاستثمارات اليابانية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً الى ضرورة عقد منتدى استثماري مصري–ياباني في القاهرة بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أعضاء مجلس الأعمال المصري الاقتصاد المصري منطقة صناعية قناة السويس الاستثمارات اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الزمالك

هشام نصر: أعترف بوجود أخطاء داخل الزمالك.. وبنتحايل على حسين لبيب عشان يرد

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

ترشيحاتنا

فرط الحركة

قبل ما تلجأ للأدوية.. علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال

ميان السيد

بعد إصابة ميان السيد.. تعرف على أنواع فرط النشاط وتشتت الانتباه

زبدة الفول السوداني

مادة دهنية تقضي على الكوليسترول والسكر

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد