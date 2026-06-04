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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يهنئ النمسا بعضوية مجلس الأمن ويبحث تعزيز التنسيق المشترك

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النمساوية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النمساوية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و"بياته ماينل-رايزينجر" وزيرة خارجية النمسا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى والتقديرات إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، في إطار آلية التشاور السياسي التي تم توقيعها بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٥، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما قدم وزير الخارجية التهنئه لنظيرته النمساوية بمناسبة فوز النمسا بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ٢٠٢٧–٢٠٢٨، مؤكداً التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور مع النمسا خلال فترة عضويتها بالمجلس، بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين.

وقد شهد الاتصال تبادلاً للرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات والجهود المصرية المكثفة لدعم المسار التفاوضي الأمريكي–الإيراني، مبرزا جهود مصر الحثيثة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء التوترات ودعم مسارات التهدئة في المنطقة.

ومن جانبها، ثمنت وزيرة خارجية النمسا الدور البناء الذي تضطلع به مصر، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، في جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. واتفق الوزيران على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مؤكدين أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ماينل رايزينجر وزيرة خارجية النمسا عضوية مجلس

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