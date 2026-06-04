وزير الخارجية يستعرض في طوكيو الموقف المصري من الأزمات الإقليمية وآفاق الشراكة مع اليابان

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مؤتمراً صحفياً مع المراسلين اليابانيين والأجانب المقيمين في اليابان، بحضور دانيال سلون، رئيس نادي المراسلين الأجانب في اليابان، وخلدون أزهري، الرئيس العام للنادي.

استعرض الوزير موقف مصر من الأزمات الاقليمية المختلفة، والدور الذي تضطلع به في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تناول الشراكة المصرية - اليابانية وما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات، والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب.