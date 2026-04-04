حالة الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق

إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي
الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه
شوبير يكشف عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري
يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك
هل تم توقيع مذكرة عزل ترامب؟.. إليك الحقيقة الكاملة
نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس بارد ليلا.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السلوم - مطروح على فترات منقطعة، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة الصحراء الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وعلى مناطق من القاهرة الكبرى.

واقرأ أيضًا:

ذروة درجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة تؤثر على الرؤية

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح جنوبية غربية: شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

هطول امطار غزيرة ورياح مثيرة للاتربة على المملكة

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 27 14

العاصمة الجديدة 27 12

6 أكتوبر 28 12

بنهــــا 26 13

دمنهور 25 13

وادي النطرون 26 12

كفر الشيخ 25 13

بلطيم 24 13

المنصورة 26 12

الزقازيق 27 13

شبين الكوم 26 13

طنطا 27 13

دمياط 22 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 28 13

السويس 26 14

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 25 17

نخل 23 14

كاترين 17 11

الطور 27 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 17

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 22 11

مطروح 20 12

السلوم 22 12

سيوة 25 11

رأس غارب 26 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 19

مرسى حميرة 27 19

أبرق 26 18

جبل علبة 26 19

رأس حدربة 25 20

الفيوم 27 14

بني سويف 27 13

المنيا 28 14

أسيوط 28 15

سوهاج 29 16

قنا 30 17

الأقصر 31 18

أسوان 31 19

الوادي الجديد 31 16

أبو سمبل 30 19

رياح مثيرة للأتربة بالسعودية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 36 23

المدينة المنورة 35 23

الرياض 34 20

المنامة 28 22

أبوظبي 31 23

الدوحة 29 22

الكويت 28 16

دمشق 18 06

بيروت 20 15

عمان 17 07

القدس 19 08

غزة 22 13

بغداد 25 12

مسقط 29 25

صنعاء 27 11

الخرطوم 39 26

طرابلس 18 12

تونس 21 10

الجزائر 19 08

الرباط 27 09

نواكشوط 34 21

شفط مياة الأمطار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 16 05

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 22 14

نيودلهي 31 19

جاكرتا 31 23

بكين 19 05

كوالالمبور 34 25

طوكيو 21 15

أثينا 18 10

روما 22 08

باريس 15 08

مدريد 26 11

برلين 16 05

لندن 13 05

مونتريال 11 01-

موسكو 13 02

نيويورك 17 11

واشنطن 22 14

أديس أبابا 24 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

فتح طريق مطروح اسكندرية الساحلى

مرسي مطروح ترفع آثار حريق شاحنة فواكه.. وفتح الطريق الدولي

ضبط كميات من الفسيخ

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن فسيخ غير صالح للاستهلاك بالمنيا

رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم سائقا أصيب أثناء التعامل مع مياه الأمطار

رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم سائقا أصيب أثناء التعامل مع الأمطار

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد