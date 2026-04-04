حالة الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس بارد ليلا.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السلوم - مطروح على فترات منقطعة، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة الصحراء الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وعلى مناطق من القاهرة الكبرى.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح جنوبية غربية: شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 27 14

العاصمة الجديدة 27 12

6 أكتوبر 28 12

بنهــــا 26 13

دمنهور 25 13

وادي النطرون 26 12

كفر الشيخ 25 13

بلطيم 24 13

المنصورة 26 12

الزقازيق 27 13

شبين الكوم 26 13

طنطا 27 13

دمياط 22 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 28 13

السويس 26 14

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 25 17

نخل 23 14

كاترين 17 11

الطور 27 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 17

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 22 11

مطروح 20 12

السلوم 22 12

سيوة 25 11

رأس غارب 26 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 19

مرسى حميرة 27 19

أبرق 26 18

جبل علبة 26 19

رأس حدربة 25 20

الفيوم 27 14

بني سويف 27 13

المنيا 28 14

أسيوط 28 15

سوهاج 29 16

قنا 30 17

الأقصر 31 18

أسوان 31 19

الوادي الجديد 31 16

أبو سمبل 30 19

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 36 23

المدينة المنورة 35 23

الرياض 34 20

المنامة 28 22

أبوظبي 31 23

الدوحة 29 22

الكويت 28 16

دمشق 18 06

بيروت 20 15

عمان 17 07

القدس 19 08

غزة 22 13

بغداد 25 12

مسقط 29 25

صنعاء 27 11

الخرطوم 39 26

طرابلس 18 12

تونس 21 10

الجزائر 19 08

الرباط 27 09

نواكشوط 34 21

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 16 05

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 22 14

نيودلهي 31 19

جاكرتا 31 23

بكين 19 05

كوالالمبور 34 25

طوكيو 21 15

أثينا 18 10

روما 22 08

باريس 15 08

مدريد 26 11

برلين 16 05

لندن 13 05

مونتريال 11 01-

موسكو 13 02

نيويورك 17 11

واشنطن 22 14

أديس أبابا 24 11