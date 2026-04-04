قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تقلبات الطقس تخرج العقارب من جحورها.. القصة الكاملة لإصابة طفلة وشاب بلدغات سامة في الفرافرة

منصور ابو العلمين

لم تكن العواصف الترابية التي ضربت الوادي الجديد مجرد رياح محملة بالغبار، بل حملت معها خطرًا زاحفًا خرج من قلب الصحراء، فمع اضطراب الطبيعة، دفعت تلك العواصف العقارب والثعابين وسائر الهوام إلى مغادرة مخابئها، لتجد طريقها إلى المناطق السكنية، في مشهد أربك الأهالي وأثار القلق.

وأسفر ذلك عن تزايد ملحوظ في حالات الإصابة، حيث تعرض عدد من الأطفال والشباب للدغات العقارب، في ظل ظروف مفاجئة لم تمنحهم فرصة لتفادي الخطر.

إخطار أمني وإصابة حالتين

كما أُصيبت طفلة وشاب، بلدغتي عقرب سام في نطاق مركز الفرافرة  في واقعتين منفصلتين، انتهتا بنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وسط متابعة طبية لحالتيهما.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول حالتين مصابتين جراء لدغات العقارب إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

عقرب سام يهدد طفلة رضيعة

وتبين أن الحالة الأولى للطفلة رحمة صبرة حمدي، عامين، بعد تعرضها للدغة عقرب سام داخل منزلها بقرية الأمل، فيما أُصيب يوسف مهدي أحمد، 35 عامًا، بلدغة عقرب سام أثناء وجوده بمزرعة في قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة.

مصل وملاحظة داخل المستشفى

جرى التعامل مع الحالتين داخل مستشفى الفرافرة المركزي عبر تقديم الرعاية العاجلة وحقنهما بالمصل المضاد لسموم لدغات العقارب، مع وضعهما تحت الملاحظة الطبية، للتأكد من استقرار المؤشرات الحيوية ومنع أي مضاعفات محتملة، خاصة مع تكرار هذا النوع من الإصابات في الوادي الجديد والمناطق الصحراوية المحيطة بمركز الفرافرة.

كما شملت حالات لدغات العقارب إصابة كلا من: "عبدالرحمن سيد محمد"، عامين، مقيم بقرية أسمنت بمركز الداخلة، و"الشيماء محمد أربعين سيد"، 29 عاما، مقيمة بمدينة موط بالداخلة، و"أحمد يماني عاطف يماني"، عامين، مقيم بقرية المعصرة بمركز الداخلة، و"أحمد وجيه سيد محمد"، 24 عاما، و"أحمد محمد عمر حسان"، 10 أعوام، مقيمان بمركز الداخلة، و"هاجر نور الدين محمد"، 7 أعوام، التي تعرضت للإصابة داخل منزلها بقرية صبيح التابعة لمركز الفرافرة، و"رضا رؤوف أحمد"، 14 عاما، الذي أُصيب داخل مزرعة بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة.

عواصف ترابية تثير مخاوف الأهالي

وأثارت العواصف الترابية التي ضربت الوادي الجديد مخاوف الأهالي، خاصة مع تكرار ظهور العقارب السامة في مثل هذه الأجواء، إذ تدفع العواصف الترابية والحركة الشديدة للرمال هذه الكائنات إلى مغادرة جحورها والاقتراب من المنازل والمزارع، ما يزيد من احتمالات لدغات العقارب، خصوصا في المناطق الريفية والصحراوية بمركزي الداخلة والفرافرة.

الوادي الجديد العواصف الترابية اضطراب الطبيعة لدغات العقارب الفرافرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

الترمس

طريقة تحضير الترمس في المنزل قبل شم النسيم بخطوات بسيطة

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد