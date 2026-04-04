قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي
الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إهمالها يؤدى للسرطان .. اكتشف أسباب جرثومة المعدة

اسماء محمد

تعد جرثومة المعدة من المشكلات الصحية التي تصيب عدد كبير من الأشخاص وتسبب مضاعفات خطيرة تصل للسرطان في بعض الأحيان.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أسباب جرثومة المعدة وعوامل الخطر.

أسباب جرثومة المعدة 
تحدث جرثومة المعدة أو عَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية عندما تُصيب بكتيريا المَلوية البَوابية المعدة وتنتقل بكتيريا المَلوية البَوابية عادةً من شخص إلى آخر من خلال الملامسة المباشرة للعاب أو قيء أو براز المصاب وقد تنتشر بكتيريا المَلوية البَوابية أيضًا من خلال الأطعمة أو المياه الملوَّثة ولا تزال الطريقة الدقيقة التي تسبب بها بكتيريا المَلوية البَوابية التهاب المعدة أو قرحة هضمية عند بعض الأشخاص مجهولة.

عوامل تزيد الإصابة بالمرض 


يُصاب الأشخاص غالبًا بعَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية أثناء مرحلة الطفولة، وترتبط عوامل الخطر المتعلقة بالإصابة ببكتيريا المَلوية البَوابية بظروف المعيشة في الطفولة، مثل:

العيش في أماكن مزدحمة يمكن أن تؤدي الإقامة في منزل مع العديد من الأشخاص الآخرين إلى زيادة خطر الإصابة بعَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية.


العيش بدون مصدر موثوق للمياه النظيفة ويساعد الحصول على إمداد موثوق به من المياه الجارية النظيفة على تقليل مخاطر الإصابة ببكتيريا المَلوية البَوابية.
الإقامة في دولة نامية تزيد مخاطر الإصابة بعَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية لدى الأشخاص الذين يعيشون في الدول النامية. وقد يرجع هذا إلى أن الظروف المعيشية المزدحمة وغير الصحية هي أكثر شيوعًا في الدول النامية.
العيش مع شخص مصاب بعَدوى جرثومةالمعدة أو بكتيريا المَلوية البَوابية ومن المرجح أن يكون لديك عَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية إذا كنت تعيش مع شخص مصاب بعَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية.

