إهمالها يؤدى للسرطان .. اكتشف أسباب جرثومة المعدة

تعد جرثومة المعدة من المشكلات الصحية التي تصيب عدد كبير من الأشخاص وتسبب مضاعفات خطيرة تصل للسرطان في بعض الأحيان.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أسباب جرثومة المعدة وعوامل الخطر.

أسباب جرثومة المعدة

تحدث جرثومة المعدة أو عَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية عندما تُصيب بكتيريا المَلوية البَوابية المعدة وتنتقل بكتيريا المَلوية البَوابية عادةً من شخص إلى آخر من خلال الملامسة المباشرة للعاب أو قيء أو براز المصاب وقد تنتشر بكتيريا المَلوية البَوابية أيضًا من خلال الأطعمة أو المياه الملوَّثة ولا تزال الطريقة الدقيقة التي تسبب بها بكتيريا المَلوية البَوابية التهاب المعدة أو قرحة هضمية عند بعض الأشخاص مجهولة.

عوامل تزيد الإصابة بالمرض



يُصاب الأشخاص غالبًا بعَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية أثناء مرحلة الطفولة، وترتبط عوامل الخطر المتعلقة بالإصابة ببكتيريا المَلوية البَوابية بظروف المعيشة في الطفولة، مثل:

العيش في أماكن مزدحمة يمكن أن تؤدي الإقامة في منزل مع العديد من الأشخاص الآخرين إلى زيادة خطر الإصابة بعَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية.



العيش بدون مصدر موثوق للمياه النظيفة ويساعد الحصول على إمداد موثوق به من المياه الجارية النظيفة على تقليل مخاطر الإصابة ببكتيريا المَلوية البَوابية.

الإقامة في دولة نامية تزيد مخاطر الإصابة بعَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية لدى الأشخاص الذين يعيشون في الدول النامية. وقد يرجع هذا إلى أن الظروف المعيشية المزدحمة وغير الصحية هي أكثر شيوعًا في الدول النامية.

العيش مع شخص مصاب بعَدوى جرثومةالمعدة أو بكتيريا المَلوية البَوابية ومن المرجح أن يكون لديك عَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية إذا كنت تعيش مع شخص مصاب بعَدوى بكتيريا المَلوية البَوابية.