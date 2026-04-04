بروجكتور Anker Nebula P1 .. سينما متنقلة بصوت يفاجئك

كشفت مراجعة موقع The Verge أن بروجكتور Anker Nebula P1 يقدم تجربة مختلفة عن أغلب أجهزة العرض المحمولة، بعدما دمج بين بروجكتور صغير يعمل بنظام Google TV ومجموعة سماعات لاسلكية قابلة للفك والتركيب مصممة أصلًا من قسم الصوت في أنكر Soundcore.

وأوضحت المراجعة أن الفكرة الأساسية للجهاز هي استهداف مستخدمي الرحلات، وحياة «الڤان» والسيارات والكرفانات، أو حتى من يريد إقامة «سينما بيتية» سريعة في أي غرفة، مع الاعتماد على صوت قوي بدل الحاجة لاستخدام سماعات خارجية منفصلة.

سماعات قابلة للفك.. فكرة بسيطة لكنها فعّالة

أوضحت التقارير أن Nebula P1 يأتي في شكل «برج» صغير يعلوه زوج من السماعات يثبتان مغناطيسيًا في جسم البروجكتور، مع إمكانية فصلهما بضغطة بسيطة لوضع كل سماعة في مكان مختلف داخل الغرفة أو في الهواء الطلق.

وأشارت المواقع المتخصصة إلى أن كل سماعة بقدرة 10 وات (بقدرة إجمالية 20 وات) وتعمل بتقنية بلوتوث منخفضة التأخير، ما يسمح بنقل الصوت لاسلكيًا تقريبًا بدون فرق مزعج بين حركة الشفاه والصوت في الأفلام (تأخير أقل من 50 مللي ثانية تقريبًا).

أكدت المراجعات أن السماعات تستطيع العمل بشكل مستقل لمدة تصل إلى نحو 20 ساعة شغل موسيقى بفضل بطاريتها الداخلية، في حين يعتمد البروجكتور نفسه على مصدر طاقة من الكهرباء مباشرة في معظم السيناريوهات، مع وجود بطارية داخلية محدودة للاستخدام القصير أو التنقل السريع في بعض الإصدارات.

صورة 1080p.. جيدة في الظلام ومحدودة مع الإضاءة

أشارت The Verge ومواقع مراجعة أخرى إلى أن Nebula P1 يقدّم دقة عرض Full HD 1080p مع مصدر إضاءة LED، بقوة إضاءة تقترب من 600–650 شمعة ANSI، وهو رقم مقبول لفئة البروجكتورات المحمولة لكنه يتطلب غرفة شبه مظلمة للحصول على أفضل تجربة.

وأوضحت المراجعة أن الجهاز يدعم حجم صورة يصل نظريًا إلى 180 بوصة، لكن الصورة تبدو في أفضل حالاتها عند أحجام أقل (حوالي 80–100 بوصة) وفي ظروف إضاءة منخفضة، خاصة إذا كان الحائط أو الشاشة بلون فاتح وموحّد.

أكدت The Verge أن الجهاز مزود بخواص تسهيل كثيرة في الاستخدام مثل التركيز التلقائي (Autofocus)، وتصحيح الانحراف التلقائي (Keystone)، وقاعدة مدمجة (Gimbal) تتيح تغيير زاوية الإسقاط بسهولة حتى 130 درجة تقريبًا، ما يسمح بتوجيه الصورة نحو الحائط أو الشاشة دون مجهود كبير في ضبط الارتفاع.

Google TV وتجربة ترفيه متكاملة

أوضحت المراجعة أن Nebula P1 يعمل بمنصة Google TV المدمجة، ما يعني إمكانية تثبيت تطبيقات مثل نتفلكس ويوتيوب وديزني+ وغيرها مباشرة على الجهاز، دون الحاجة لتوصيله بجهاز بث خارجي مثل Chromecast.

وأشارت إلى أن وجود Google TV يجعل البروجكتور أقرب إلى «تلفزيون ذكي محمول» يمكن حمله إلى أي غرفة أو سطح أو حديقة، خاصة مع الاعتماد على شبكة واي فاي قوية لتشغيل المحتوى بدقة عالية دون تقطيع.

أكدت المراجعة كذلك أن الجهاز يدعم توصيلات متعددة مثل HDMI لتوصيل أجهزة الألعاب أو اللابتوب، وUSB وبلوتوث لتشغيل ملفات من وحدات تخزين أو الربط بسماعات إضافية عند الحاجة، وإن كانت السماعات المرفقة تكفي في معظم السيناريوهات المنزلية والرحلات القصيرة.

الصوت هو البطل الحقيقي

أجمعت المراجعات المتخصصة على أن نقطة تفوق Nebula P1 الحقيقية ليست الصورة، بل جودة الصوت وحجمه مقارنة بحجمه الصغير.

وأوضحت أن توزيع السماعات في الغرفة بعد فصلها عن جسم البروجكتور يعطي إحساسًا بصوت محيطي بسيط (2.0 ستريو) يجعل مشاهدة الأفلام أو مباريات الكرة أو جلسات الموسيقى مع الأصدقاء أكثر غمرًا من بروجكتورات محمولة أخرى تعتمد على سماعة صغيرة مدمجة.

أكدت بعض الانطباعات أن الصوت عند مستوى 50% يكفي لملء غرفة متوسطة الحجم، بينما يصل عند 100% لمستوى مرتفع يناسب الاستخدام في الهواء الطلق مثل حفلات شواء أو جلسات على الشاطئ، مع احتفاظه بدرجة مقبولة من الوضوح في الطبقات المتوسطة والجهيرة (الباس) بالنسبة لفئته السعرية.

لمن يصلح Nebula P1 وهل يستحق سعره؟

أشارت The Verge وتقارير أخرى إلى أن Nebula P1 ليس منافسًا مباشرًا لبروجكتورات السينما المنزلية الثابتة، بل هو جهاز موجه بالدرجة الأولى لمن يريد حلًا واحدًا «شبه كامل» في حقيبة واحدة: بروجكتور 1080p + نظام صوت قوي نسبيًا + منصة بث Google TV.

وأوضحت أن سعر الجهاز البالغ نحو 799 دولارًا عند الإطلاق (مع وجود خصومات أحيانًا حتى 719 دولارًا) يضعه في فئة ليست رخيصة، لكنه قد يكون منطقيًا لمن يسافر كثيرًا، أو يعيش نمط «vanlife»، أو يريد بديلاً مرنًا للتلفزيون التقليدي في شقة صغيرة أو سكن طلاب.

أكدت المراجعات أن من يركز على أعلى جودة صورة وسينما منزلية ثابتة سيجد خيارات أفضل في نفس السعر تقريبًا من بروجكتورات غير محمولة، لكن من يهمه الدمج بين قابلية الحمل وصوت قوي وتجربة بث ذكية فإنه سيجد في Nebula P1 منتجًا مختلفًا ومثيرًا للاهتمام في سوق البروجكتورات المحمولة لعام 2025–2026.