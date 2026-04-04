اكتشفها مبكرا .. إليك أعراض جرثومة المعدة

تعد جرثومة المعدة من الأمراض الخطيرة التي تنتشر بين مختلف الأعمار في مختلف أنحاء العالم واهمال علاجها قد يؤدي لمضاعفات عديدة.

ووفقا لموقع مايو كلينك لا تظهر على معظم الأشخاص المصابين بعدوى جرثومة المعدة أو بكتيريا المَلوية البَوابية أي مؤشرات أو أعراض في البداية ولا يُعرف بشكل واضح سبب عدم ظهور الأعراض لدى العديد من الأشخاص و لكن قد يولد بعض الأشخاص بقدرة أكبر على مقاومة التأثيرات الضارة لبكتيريا المَلوية البَوابية.

أعراض جرثومة المعدة

عند ظهور مؤشرات أو أعراض للإصابة بعدوى بكتيريا المَلوية البَوابية، فإنها عادة ما تكون مرتبطة بالتهاب المعدة أو القرحة الهضمية، وقد تشمل:

وجع أو ألم حارق في معدتك (البطن)

ألم في المعدة قد يتفاقم عندما تكون المعدة فارغة

الغثيان

فقدان الشهية

التجشؤ المتكرر

الانتفاخ

فقدان الوزن غير المقصود

علامات الخطر

بادر بزيارة الطبيب إذا لاحظت أي مؤشرات وأعراض قد تكون دالة على التهاب المعدة أو القرحة الهضمية لذا اطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا ظهرت لديك الأعراض التالية:

ألم شديد أو مستمر في المعدة (البطن) قد يوقظك من النوم.

بُراز ملطخ بالدم أو أسود قاتم.

قيء دموي أو أسود أو يشبه القهوة المطحونة.