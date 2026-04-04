الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

اكتشفها مبكرا .. إليك أعراض جرثومة المعدة

اسماء محمد

تعد جرثومة المعدة من الأمراض الخطيرة التي تنتشر بين مختلف الأعمار في مختلف أنحاء العالم واهمال علاجها قد يؤدي لمضاعفات عديدة.

ووفقا لموقع مايو كلينك لا تظهر على معظم الأشخاص المصابين بعدوى جرثومة المعدة أو بكتيريا المَلوية البَوابية أي مؤشرات أو أعراض في البداية ولا يُعرف بشكل واضح سبب عدم ظهور الأعراض لدى العديد من الأشخاص و لكن قد يولد بعض الأشخاص بقدرة أكبر على مقاومة التأثيرات الضارة لبكتيريا المَلوية البَوابية.

أعراض جرثومة المعدة 

عند ظهور مؤشرات أو أعراض للإصابة بعدوى بكتيريا المَلوية البَوابية، فإنها عادة ما تكون مرتبطة بالتهاب المعدة أو القرحة الهضمية، وقد تشمل:

وجع أو ألم حارق في معدتك (البطن)

ألم في المعدة قد يتفاقم عندما تكون المعدة فارغة

الغثيان

فقدان الشهية

التجشؤ المتكرر

الانتفاخ

فقدان الوزن غير المقصود

علامات الخطر 

بادر بزيارة الطبيب إذا لاحظت أي مؤشرات وأعراض قد تكون دالة على التهاب المعدة أو القرحة الهضمية لذا اطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا ظهرت لديك الأعراض التالية:

ألم شديد أو مستمر في المعدة (البطن) قد يوقظك من النوم.

بُراز ملطخ بالدم أو أسود قاتم.

قيء دموي أو أسود أو يشبه القهوة المطحونة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

حاتم نبيل

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظيفة طبيب بيطري بوزارة الزراعة

جانب من التكريم

رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم سائقًا أُصيب أثناء التعامل مع مياه الأمطار

جانب من الاجتماع

تحويل الخامات إلى قيمة مضافة.. وزير الصناعة يناقش مع اتحاد الصناعات تطوير قطاع التعدين

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد