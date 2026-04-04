تعليم الأقصر تتصدر الجمهورية في مسابقات التربية المسرحية

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر تأكيد تميزها في مجال الأنشطة التربوية، حيث نجحت في حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات أعياد الطفولة للمرحلة الإعدادية، كما توّجت المحافظة أيضاً بالمركز الأول جمهورياً في مسابقة الإلقاء الشعري، بما يعكس تنوع المواهب الطلابية وقدرتها على المنافسة بقوة في مختلف المجالات الإبداعية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور صفوت جارح عن خالص تقديره لجهود القائمين على هذا النجاح، موجهاً الشكر لادور فاخوري موجه عام التربية المسرحية، وفريق العمل من الموجهين والأخصائيين، لما قدموه من أداء متميز أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، كما أشاد جارح بالدور الفعّال في المتابعة والتنظيم من جانب رئيس قسم الأنشطة بالمديرية نجوى عبد الرؤوف.