إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

«عايشة مع إحساسي»| ألبوم مُتجدّد وأجواء رومانسية… «شاهيناز» تكشف أسرار أغنياتها قبل طرحها |خاص

أوركيد سامي

كشفت الفنانة شاهيناز عن استعدادها لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "عايشة مع إحساسي" خلال أسبوع، لتكون متاحة للجمهور عبر مختلف المنصات.
وأكدت شاهيناز، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على الأغنية، مشيرة إلى أنها تحمل طابعًا رومانسيًا مختلفًا عن أعمالها السابقة.
وأضافت أن الأغنية تنتمي إلى ألبومها الجديد "عايشة مع إحساسي"، موضحة أنها فضّلت طرح أغاني الألبوم بشكل منفرد على فترات، بدلًا من إصداره كاملًا دفعة واحدة، بهدف إعطاء كل أغنية حقها في الانتشار والوصول للجمهور.
واختتمت تصريحاتها معربة عن أملها في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وتحقق نجاحًا كبيرًا عند طرحها.
يُذكر أن موقع صدى البلد الإخباري كرم الفنانة شاهيناز خلال ندوة خاصة، احتفاءً بنجاح أحدث أغنياتها «الليلة شهيصة»، والتي تُعد أولى أغنيات ألبومها الجديد «عايشة مع إحساسي».
وكشفت شاهيناز، لأول مرة، كواليس وأسرار الأغنية، مؤكدة أنها تحمل رسالة واضحة للتفاؤل ونشر الفرح والطاقة الإيجابية، مشيرة إلى أنها اختارت طرحها كبداية للألبوم لما تتمتع به من روح مبهجة وإحساس مختلف.
وأضافت أن «الليلة شهيصة» تعبر عن مرحلة جديدة في مشوارها الفني وتعكس حالتها النفسية الحالية، لافتة إلى أن الألبوم يضم خمس أغنيات متنوعة من حيث الكلمات والألحان، من بينها أغنية «إحساسي» التي تحتل مكانة خاصة لديها.
وأعربت شاهيناز عن حرصها الدائم على تقديم أعمال صادقة تلامس مشاعر الجمهور وتمنحه مساحة من الأمل والفرح، مؤكدة أن تفاعل الجمهور مع الأغنية فاق توقعاتها.
وحققت أغنية «الليلة شهيصة» نسب مشاهدة واستماع مرتفعة بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات أيمن الشحات، وألحان وتوزيع آدم حسين، وإخراج ميدو بارون، ومن إنتاج ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.
 

