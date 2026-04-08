الأم بتروح الشغل وتسيبهم.. تفاصيل تعرض 3 أطفال للإهمال بالغربية

باشرت الجهات المعنية في الجيزة التحقيق في واقعة تتعلق بتعريض 3 أطفال للإهمال داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم المنيرة الغربية، وذلك عقب إخطار تلقته النيابة من المجلس القومي للأمومة والطفولة.



جاء التحرك بعد ورود شكوى من إحدى السيدات أفادت فيها بوجود أطفال داخل شقة سكنية في حالة معيشية سيئة، حيث أشارت إلى غياب الرعاية الأساسية وعدم توفر الطعام لهم، ما أثار القلق بشأن سلامتهم.



انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الشقة محل الشكوى، وبالمعاينة تم العثور على ثلاثة أطفال يقيمون مع والدتهم، وتبين أن حالتهم تشير إلى إهمال واضح، كما لوحظ أن اثنين منهم يعانيان من ظروف صحية خاصة “إعاقة”، بينما تبين وجود آثار إصابة على أحد الأطفال.



وخلال الاستماع إلى والدة الأطفال، أوضحت أنها تعيش بمفردها بعد انفصالها عن زوجها، وتضطر للعمل لساعات طويلة خارج المنزل، ما يؤدي إلى ترك أبنائها دون رعاية طوال اليوم، مؤكدة أن إصابة أحدهم وقعت نتيجة حادث عرضي أثناء غيابها.

استكمال الإجراءات

تم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع عرض الأم والأطفال على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الفحص واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.