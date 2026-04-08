عبور أول سفينتين مضيق هرمز منذ إعلان وقف إطلاق النار

عبرت سفينتا شحن مرتبطتان بمصالح يونانية مضيق هرمز اليوم /الأربعاء/، لتصبحا أول سفينتين تعبران المضيق بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الحرب الأمريكية الإيرانية.

ووفقا لبيانات شركة "كبلر" لتحليل البيانات والأسواق، المالكة لشركة "مارين ترافيك"، كانت سفينة الشحن "دايتونا بيتش"، التي ترفع علم ليبيريا، أول سفينة تعبر المضيق قادمة من ميناء بندر عباس الإيراني. وتبعتها بعد بضع ساعات، سفينة الشحن "إن جيه إيرث"، التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس.

وحتى ظهر اليوم الأربعاء، أظهرت مواقع الملاحة البحرية أن السفينتين تتجهان شرقا بعد عبورهما المضيق، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

ولا يزال مالكو السفن والمحللون في اليونان متخوفين من تطورات حركة الملاحة التجارية عبر الممر البحري الذي كان ينقل، قبل النزاع، نحو 20% من نفط العالم.

وتشير بيانات إلى أن مئات السفن لا تزال عالقة عند مدخلي مضيق هرمز، بما في ذلك 426 ناقلة نفط، و34 ناقلة غاز بترولي مسال، و19 ناقلة غاز طبيعي مسال. وفي منطقة الخليج العربي الأوسع، يُقدر عدد السفن التجارية الراسية بنحو 800 سفينة.

ولا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث في الأيام المقبلة، ويقول مالكو السفن إن شركات التأمين والأمن تتبنى نهج الترقب والانتظار.