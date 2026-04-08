هناك أمل لا يموت أبدا.. آخر ما كتبه الصحفي محمد وشاح قبل استشهاده

استشهد الصحفي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة، اليوم، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وقبل دقائق قليلة من استشهاده، كتب الصحفي محمد وشاح منشورًا عبر حسابه بمنصة انستجرام قال فيه: "بين الخيمة والزهور هناك أمل لا يموت أبدا".

يذكر أن الصحفي محمد وشاح استشهد اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارته بمنطقة "الشيخ عجلين" غرب غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الهيئات الصحفية العالمية إلى إدانة هذه الجرائم ضد الإعلاميين في قطاع غزة.