خبير علاقات دولية: الدبلوماسية المصرية تقود «تهدئة إقليمية» وتؤكد أن أمن الخليج «خط أحمر»| فيديو

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن التحركات الدبلوماسية المصرية تعكس نهجًا ثابتًا يقوم على تحقيق الاستقرار الإقليمي القائم على العدالة والتوازن، وليس مجرد تهدئة مؤقتة.

أمن دول الخليج جزء من منظومة الأمن القومي العربي

وأوضح «البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «TEN»، أن مصر «لا تدعم تسويات شكلية أو هدنات مؤقتة، بل تسعى إلى سلام مستدام يضمن أمن جميع الأطراف»، مؤكدًا أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن أي اتفاق لا يراعي المصالح الأمنية لدول الخليج «يظل عرضة للانهيار؛ لأنه يتجاهل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنطقة»، مشددًا على أن القاهرة تنظر إلى الأمن العربي باعتباره وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة.

وأشار «البرديسي» إلى أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على تحقيق توازن حقيقي بين الأطراف المختلفة، مع رفض أي محاولات لتهميش دور الدول العربية، خاصة في القضايا التي تمس أمنها المباشر.

وكانت تقارير دولية، من بينها إشادة صادرة عن منصة «Axios»، قد أكدت الدور الفاعل الذي لعبته مصر في جهود التهدئة الإقليمية، بما في ذلك تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران.