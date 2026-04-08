مستشار رئيس الوزراء العراقي: مصر تقود جهود التهدئة إقليميًا

أكد عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن مصر لا تزال تلعب دورًا محوريًا ومهمًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن التحركات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهمت بشكل كبير في فتح قنوات اتصال مع دول الإقليم والعالم، بهدف احتواء التصعيد وتجنب تفاقم الأوضاع.

وأوضح الهلالي - في تصريحات خاصة لإذاعات "راديو النيل" - أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيدًا من التفاهمات والاتفاقات بين الأطراف المختلفة، في ظل الجهود الدبلوماسية المكثفة الجارية حاليًا.

وحذر من أن استمرار الأزمة الحالية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، ليس فقط على العراق، بل على المنطقة والعالم بأسره، خاصة في ظل ما يواجهه العراق من تحديات أمنية واقتصادية متراكمة.

وأشار إلى أن بغداد كثفت خلال الفترة الماضية اتصالاتها، عبر القنوات الدبلوماسية، مع عدد من دول المنطقة، في مسعى جاد لإيجاد حلول للأزمة الراهنة ووضع حد لتداعياتها المتصاعدة.