قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدرية طلبة تحذر من تجاوزات السوشيال ميديا: مفيش حد فوق القانون
وزير الطيران يستقبل نواب البرلمان لتعزيز آليات العمل المشترك وتطوير المنظومة
علم ابنك السواقة.. أحدث 5 سيارات للأطفال من ماركات عالمية
تحذير من "الأرصاد": شبورة كثيفة وأمطار تضرب البلاد غدا
سعر سبيكة الذهب بالأسواق اليوم الأربعاء
رسمياً.. شكل الجنيه الجديد و الـ2 جنيه المعدن في مصر
حدث في دولة عربية.. الداخلية تحسم الجدل بشأن فيديو تعدي شخص على طفلة
البترول: تحويل 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2025 بنمو 61%
عضو خارجية الشيوخ: وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران انتصار للدبلوماسية المصرية
الدوما الروسي: محطة الضبعة امتداد للتعاون بين القاهرة وموسكو منذ بناء السد العالي
حزب الله: عدوان إسرائيل على لبنان محاولة يائسة للانتقام من المدنيين
الخولي: الحرب الأمريكية الإيرانية أول حرب تتأثر فيها جميع دول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

علم ابنك السواقة.. أحدث 5 سيارات للأطفال من ماركات عالمية

عزة عاطف

تستمر ثورة السيارات الكهربائية في عام 2026 في تخطي حدود الخيال، حيث لم تعد الابتكارات حكرًا على الكبار فقط، فقد شهد سوق "سيارات الأطفال القابلة للترخيص" (Licensed Ride-ons) قفزة نوعية، حيث تحولت من مجرد ألعاب بسيطة إلى مركبات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفع الرباعي الجبارة، لتقدم للأجيال الناشئة تجربة قيادة تحاكي الواقع.

1. تويوتا "موبي": أول سيارة "فقاعة" ذاتية القيادة للأطفال

تعد سيارة تويوتا موبي هي الحدث الأبرز في عام 2026، حيث أطلقتها تويوتا كجزء من رؤية "التنقل للجميع".

تتميز هذه السيارة بتصميمها "الكبسولي" أو "الفقاعة" المذهل، وهي قادرة على نقل الأطفال إلى وجهات محددة بشكل ذاتي تمامًا ودون الحاجة لوجود شخص بالغ داخلها. 

تعتمد السيارة على نظام ذكاء اصطناعي يُدعى "UX Friend" يتحدث مع الطفل ويوجهه، بينما تتولى الكاميرات والمستشعرات المتقدمة قيادة السيارة وتفادي العوائق، مما يجعلها ثورة في مفهوم استقلالية الصغار.

2. لاند روفر "Qaba" الوردية: الأناقة البريطانية للصغار

لعشاق الفخامة، تأتي سيارة Qaba Land Rover المرخصة رسميًا بمحرك 12 فولت لتناسب الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات. 

تتميز النسخة الوردية منها بجاذبية خاصة، حيث تضم 3 سرعات مختلفة ونظام تحكم عن بعد للوالدين لضمان الأمان. السيارة مجهزة بمقعد مريح، ومؤثرات صوتية، ومنفذ USB للموسيقى، مما يمنح طفلتك شعورًا بالتميز أثناء قيادة "براند" عالمي يجمع بين القوة والأناقة بشكل مذهل.

3. فولكس فاجن "بيتل" الكلاسيكية: أيقونة الموضة 12 فولت

تظل "الخنفيساء" الشهيرة Licensed Volkswagen Beetle حلمًا لكل الأطفال، خاصة في نسختها الكهربائية المحدثة لعام 2026. 

تأتي السيارة ببطارية 12 فولت وإضاءة LED أمامية وخلفية واقعية، مع إمكانية فتح الأبواب والتحكم الكامل من قبل الوالدين عبر الريموت كنترول. 

التصميم الانسيابي واللون الوردي اللامع يجعلها "أيقونة" حقيقية في شوارع الحدائق، موفرةً تجربة قيادة ناعمة وممتعة بفضل نظام التعليق المطور.

4. رايدر تويز "جريزلي" 48 فولت: وحش الطرق الوعرة

إذا كان طفلك يبحث عن القوة المطلقة، فإن شاحنة Ryder Toys Grizzly 48V هي الخيار الذي لا يُقهر. تعتبر هذه الشاحنة واحدة من أقوى سيارات الأطفال في العالم، حيث تعمل بنظام 48 فولت ومحرك جبار بقدرة 800 واط، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعة 20 كم/ساعة. 

السيارة مجهزة بإطارات حقيقية مملوءة بالهواء ونظام تعليق رباعي مستقل، مما يجعلها قادرة على اقتحام التلال والرمال بسهولة تامة. 

5. رايدر تويز "AWD Buggy": مغامرة الدفع الرباعي الشامل

تأتي سيارة Ryder Toys All Wheel Drive Buggy لتقدم مفهومًا جديدًا للمغامرة العائلية. 

تتميز هذه "البجي" بنظام دفع رباعي شامل (AWD) ومقعدين جلديين واسعين يتسعان لطفلين، مع بطارية 24 فولت مطورة. 

وتضم السيارة نظامًا ترفيهيًا بشاشة تعمل باللمس وخرائط وهمية، لتعيش الطفولة أجواء "الرالي" الحقيقية وسط معايير أمان صارمة تشمل أحزمة أمان خماسية النقاط، لتبقى الرحلة دائمًا تحت السيطرة. 

