منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة الجزائر وديا

خاض المنتخب الوطني لكرة الصالات، تدريباته على فترتين، اليوم، الأربعاء، استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري في مباراتين وديتين، يومي 12 14g أبريل الحالي، ضمن برنامج الإعداد لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.



وتدرب منتخب الصالات في التاسعة صباحاً، قبل خوض فترة تدريب ثانية في السابعة مساءً، على الملعب الفرعي بمجمع صالات حسن مصطفى الدولي، في مدينة السادس من أكتوبر.



ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات: نادر رشاد، مديراً فنيا.

المعتز بالله سامي، مدرباً عاماً، وأيمن عبدالرحمن راغب، مدرباً لحراس المرمى، كما يضم الجهاز الإداري: نور الدين فرحان علي، ويشرف على الجهاز الطبي الدكتور مصطفى محمد أحمد حسنين، طبيباً للمنتخب، كما يضم الجهاز: وليد حسن نصار، مدلكاً، وحسني نصر حسين، مسئولاً للمهمات.