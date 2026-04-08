باكستان.. الخميس والجمعة عطلة تزامنًا مع استضافة مفاوضات أمريكية إيرانية

أعلنت إدارة مقاطعة إسلام آباد أن يومي غد /الخميس/ وبعد غد /الجمعة /؛ عطلة محلية، وأمرت بإغلاق جميع المدارس والمكاتب خلال هذه الفترة.

ووفقًا لإدارة المقاطعة، ستظل جميع المؤسسات التعليمية والمكاتب الحكومية والخاصة في العاصمة الاتحادية مغلقة يومي الخميس والجمعة بسبب استضافتها مفاوضات سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع ذلك، ستستمر الخدمات الأساسية في العمل دون انقطاع، بحسب البيان.

وجاء في البيان - الذي أذاعته قناة "جيو" البالكستانية - "يُعلن بموجب هذا أن يومي 9 و10 أبريل 2026 عطلة محلية ضمن حدود إقليم العاصمة إسلام آباد، باستثناء مكاتب الخدمات الأساسية في إسلام آباد".

يأتي هذا القرار بعد أن أدت الجهود الدبلوماسية الباكستانية إلى وقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن أنه وجه دعوة إلى قيادتي الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد في العاشر من أبريل لمواصلة التفاوض على اتفاق نهائي لتسوية جميع الخلافات.

وقال رئيس الوزراء: "نأمل بصدق أن تنجح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من الأخبار السارة في الأيام المقبلة".