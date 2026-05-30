محافظ كفر الشيخ: صيانة وإصلاح خط مياه الشرب قطر 12 بوصة في الحامول.. صور

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بصيانة وإصلاح خط مياه الشرب قطر 12 بوصة بميدان الري بمركز الحامول، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف عمر الزعيقي، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة حل مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بمختلف القطاعات.

وخصصت محافظة كفر الشيخ خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم (0473220792)، للتعامل الفوري مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.