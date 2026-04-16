أب يعذب نجله حتى الموت بسبب التبول اللاإرادي في المنيرة الغربية

كشف مفتش صحة بالمنيرة الغربية عن جريمة قتل طفل بعد ملاحظة آثار تعذيب واضحة على جسد الصغير.

تعود تفاصيل الواقعة إلى حضور مفتش صحة إلى قسم الشرطة، وإفادته بأن أحد الأشخاص اصطحبه إلى منزله لاستخراج تصريح دفن لنجله البالغ من العمر 9 سنوات، إلا أنه أثناء توقيع الكشف على الجثمان لاحظ وجود إصابات غير طبيعية، تمثلت في آثار حروق وكي بالنار في مناطق متفرقة من الجسد، ما دفعه للاشتباه في سبب الوفاة والإبلاغ على الفور.

وبالانتقال إلى محل البلاغ، تبين وجود جثمان الطفل وعليه آثار تعذيب متفرقة، فتم ضبط والده واقتياده للتحقيق، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بمحاولة تأديب نجله وعلاجه من التبول اللاإرادي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.