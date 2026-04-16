الدم بقى ماية..القصة الكاملة لشاب طعن والده بسكين في مشاجرة بينهما بالوادي الجديد

سادت حاله من الحزن علي حي المجاهدين بمركز الخارجة بالوادي الجديد وذلك بسبب خلافات اسريه بين ابن ووالده.

وكانت الاسره في شجار دائم بسبب خلافات بين الابن ووالده وتطورت هذه المشاحنات وفي لحظة غضب طعن الابن والده ويدعى (ر.م.م)، 43 عامًا بسلاح أبيض في الجانب الأيمن من الصدر تم نقله علي اثرها الي مستشفي أسيوط .



وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوصول شخص في العقد الرابع من العمر إلى مستشفى الخارجة التخصصي، مصابا بجرح نافذ في الصدر واضطراب بدرجة الوعي.

وانتقلت سيارة الإسعاف، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي قبل تحويله سريعًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالته الصحية

وتبين إصابة ربيع مصطفي من أبناء مركز الخارجة بطعن نافذ في الصدر أثر مشاجرة من نجله.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.