شاهد| بي ام دبليو الفئة السابعة 2027 السيدان

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازاها الجديد بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027، وتنتمي الفئة السابعة لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027

مواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام Panoramic iDrive الجديد الذي يضم شاشة تمتد بعرض السيارة عند قاعدة الزجاج الأمامي، وبها شاشة وسطية مقاس 17.9 بوصه، ولأول مرة في تاريخ بي ام دبليو وضعت شاشة مخصصة للراكب الأمامي بشكل قياسي.

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027 بها، واجهة أمامية أكثر استقامة وحضور، وبها مصابيح أمامية أنحف، وبها شبك أمامي أكبر وأكثر عمودية، وبها إضاءة محيطية جديدة حول الشبك تمنح السيارة مظهر أكثر لفتاً للانتباه، وبها مصابيح خلفية أطول وتمتد بشكل أكبر نحو منتصف صندوق الأمتعة، ولا تزال الجوانب تحتفظ بالشكل المعروف للفئة السابعة الحالية مع بعض التعديلات البسيطة على المرايات والمقابض والجنوط.

ويوجد بـ بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027 ، شريط معلومات يمتد بعرض السيارة عند قاعدة الزجاج الأمامي، وبها شاشة عرض معلومات إضافية، ومساعد رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع شاشة عرض أمامية ثلاثية الأبعاد، وبها شاشة معلومات وترفيه جديدة مقاس 17.9 بوصه، وبها شاشة إضافية للراكب الأمامي مقاس 14.6 بوصه .

محرك بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 394 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة بي ام دبليو في صناعة السيارات

تأسست بي إم دبليو عام 1916 كشركة لتصنيع محركات الطائرات، وتحولت إلى إنتاج السيارات في عام 1928 بعد الاستحواذ على شركة "Fahrzeugfabrik Eisenach".

وبدأت بإنتاج سيارة 3/15 PS في عام 1929، وخلال القرن الماضي تطورت لتصبح رائدة في سوق السيارات الفاخرة والرياضية، وتنتج حالياً أيضاً علامتي ميني ورولز رويس.