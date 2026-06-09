لحماية المهنة.. تحرك عاجل من نقابة المرشدين السياحيين ضد الدخلاء وغير المؤهلين

رصدت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، والنقابات الفرعية، خلال الفترة الأخيرة، هجمة شرسة على مهنة الإرشاد السياحي وعلى العديد من الزملاء المرشدين السياحيين المرخصين.



نقابة المرشدين السياحيين

قالت نقابة المرشدين السياحيين في بيان لها، أنه تبين وجود بطاقات تعريف وهوية صادرة عن معاهد وأكاديميات وجمعيات، لا تملك - بحسب ما هو متاح لدينا - أي صلاحية قانونية تتيح للمنتسبين إليها أو المتعاملين معها العمل بالإرشاد السياحي أو دخول المناطق السياحية والأثرية.



أفادت بأنه قد لاحظت كذلك أن بعض مجموعات "فيسبوك" و"واتساب" - التي يشارك فيها للأسف عدد من الزملاء والزميلات، أو يشرف على النشر فيها مرشدون سياحيون مرخصون تسمح بنشر العديد من الإعلانات المضللة عن محاضرات يقدمها أشخاص غير معتمدين أكاديميا ، أو غير معروفين في المجال، بل وتروج لفرص عمل من خلال كيانات وهمية أو غير مرخصة، الأمر الذي أدى بالفعل إلى وقوع العديد من المشكلات والنزاعات، وضياع حقوق عدد من المرشدين المتعاملين معهم، و بسبب غياب التصاريح والمستندات القانونية اللازمة الرقابه عليهم .

وفي هذا الإطار، وبعد ظهور إعلان لأحد الأشخاص - الذي لا تتوافر لدينا أي معلومات معتمدة بشأنه، وفي إطار ذلك فقد تواصلنا مع إدارة أحد المعاهد، وأفادنا أعضاء هيئة التدريس والإدارة بأنهم أيضًا متضررون من هذا الشخص.

وأكدت أنها ستواصل متابعة هذه الوقائع وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، وسنعلن تباعًا عن تفاصيل إضافية بشأنها، في إطار حرص النقابة على حماية مهنة الإرشاد السياحي والعاملين بها، والتصدي لكل محاولات التعدي عليها أو الإساءة إليها من قبل الدخلاء وغير المؤهلين.