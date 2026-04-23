قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات بمجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات لتقليل معدلات التلوث
مدبولي: حريصون على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية
مدبولي: نعمل على ترسيخ شعار "صنع في مصر" من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
البحوث الإسلاميَّة يواصل متابعة الاجتماعات الشهريَّة لمناطق الوعظ
اتحاد الكرة يؤكد استعداده لاستقبال كل وفود الأندية مع تطوير تقنية الـ VAR
4 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟
من القطاعات الواعدة.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لإعادة تدوير البلاستيك بالسخنة باستثمارات 5 ملايين دولار
اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
وزير الخارجية الإندونيسي ينفي فرض رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات 2026 جديدة في السوق السعودي

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: لكزس IS، وكيا K3، وتويوتا كورولا، ونيسان سنترا، وام جي 7 .

ام جي 7 موديل 2026

تحصل سيارة ام جي 7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 91 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ام جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 94 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة ام جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 101 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة ام جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 106 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة ام جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 119 ألف ريال سعودي .

نيسان سنترا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 149 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 89 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 109 ألف ريال سعودي .

تويوتا كورولا موديل 2026

قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تصل إلي 119 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 148 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 في سوق السيارات السعودي يترواح ما بين 79 ألف ريال إلي 99 ألف ريال سعودي .

كيا K3 موديل 2026

تتسارع سيارة كيا K3 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 121 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا K3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا K3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 67 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 70 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا K3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 80 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا K3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 94 ألف ريال سعودي .

لكزس IS موديل 2026

سعة محرك سيارة لكزس IS موديل 2026 يصل إلي 3500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية .

تأتي سيارة لكزس IS موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر يبدأ من 213 ألف ريال سعودي، ويصل إلي 250 ألف ريال سعودي .

سوق السيارات السعودي طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 ام جي 7 موديل 2026 نيسان سنترا موديل 2026 تويوتا كورولا موديل 2026 كيا K3 موديل 2026 K3 موديل 2026 لكزس IS IS موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

