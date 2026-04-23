يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى اريزو 8 موديل 2026

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 8 موديل 2026 ، وتنتمي اريزو 8 لفئة السيارات السيدان .

محرك شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

تحصل سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

تأتى سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4757 مم، وعرض 1832 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 8 موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

شيرى اريزو 8 موديل 2026

مواصفات شيرى اريزو 8 موديل 2026

تحتوي سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم .

شيرى اريزو 8 موديل 2026

ويوجد بـ شيرى اريزو 8 موديل 2026 أيضا، فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

أسعار شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .