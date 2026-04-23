الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي إلنترا اى دى 2026 تباع بهذه المواصفات

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026
هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026، وتنتمي اي دي لفئة السيارات السيدان .

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 115 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

زودت سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه .

مواصفات هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تحتوي سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها مرايات كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 215 ألف جنيه .

