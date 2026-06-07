العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان أمن وسيادة الدول العربية.

جاء ذلك خلال استقباله، في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي.

ونبه الملك عبدالله إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الاردن والعراق في مختلف المجالات، بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة.