الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة.. وذروة الارتفاعات الثلاثاء والأربعاء

تشهد مصر خلال الأيام الحالية تقلبات جوية ملحوظة تتراوح بين ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يفرض حالة من المتابعة المستمرة للأحوال الجوية.

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بموجة حارة ترفع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية، وسط توقعات بعودة الارتفاعات بشكل أكبر خلال منتصف الأسبوع.



مواجهة أي تغيرات متوقعة

كما تحذر الهيئة من الشبورة المائية الصباحية التي قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمواجهة أي تغيرات متوقعة في حالة الطقس.

الأجواء الحارة ونشاط الرياح

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء الحارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.



درجات الحرارة الحالية

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة الحالية تتجاوز المعدلات الطبيعية بنحو 4 درجات مئوية، مشيرة إلى أن نشاط الرياح يتركز بشكل أكبر على مناطق محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، ما يزيد من الشعور بالتقلبات الجوية في بعض الفترات.

درجة الحرارة العظمى

وأضافت أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية، وهي معدلات تقترب من القيم الطبيعية لهذا التوقيت من العام، مع استمرار الإحساس بالطقس الحار خلال ساعات النهار.



توخي الحذر أثناء القيادة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على مدار الأسبوع، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة للحفاظ على السلامة المرورية.



درجات الحرارة العظمى

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع تدريجيًا بداية من غدا الاثنين، على أن تبلغ الموجة الحارة ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 38 درجة مئوية في عدد من المحافظات والمناطق المختلفة.



ارتفاع درجات الحرارة

وشددت منار غانم على أهمية متابعة التحديثات والنشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر، في ظل التغيرات المتوقعة التي تشمل ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الفترة المقبلة.