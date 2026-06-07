مدبولي: مصر تقترب من توطين صناعة النقل الحضري بالكامل بإطلاق مصنع «ألستوم» لنظم التشغيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطتها الطموحة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة ومضنية لإنشاء وتنفيذ مصنع شركة "ألستوم" المخصص لإنتاج نظم التشغيل الخاصة بوسائل النقل الحديثة، بما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

المشروعات الخدمية والتنموية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب افتتاحه وتفقده عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، حيث استعرض أبرز نتائج الزيارة ومردودها على جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

الصناعات المرتبطة بالنقل الحضري،

وأوضح مدبولي أن المصنع الجديد يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات المرتبطة بالنقل الحضري، مؤكداً أن مصر باتت تقترب من امتلاك القدرة الكاملة على إنتاج جميع احتياجات منظومة النقل الحضري محلياً، بما يشمل المكونات والأنظمة التشغيلية المتطورة.

تقليل الاعتماد على الاستيراد

وأضاف رئيس الوزراء أن مصنع إنتاج نظم التشغيل سيبدأ أعمال الإنتاج اعتباراً من العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فاتورة استيراد نظم التشغيل، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

إحياء منظومة الصناعة

وأشار مدبولي إلى أن الدولة مستمرة في جهودها لإحياء منظومة الصناعة الوطنية من خلال جذب الاستثمارات العالمية وتوفير البيئة المناسبة لنقل التكنولوجيا وتوطينها، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

مشروعات صناعية وتنموية

وأكد رئيس الوزراء أن ما تشهده مصر حالياً من مشروعات صناعية وتنموية كبرى يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.