الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

كشف الشرطي الأمريكي الذي خطف الأنظار خلال تفاعله مع الجماهير المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل اللحظات التي جمعته بالمشجعين، وذلك خلال تصريحات خاصة لبرنامج “ملعب أون”، مؤكدًا أن الأجواء التي صنعها أنصار المنتخب المصري كانت استثنائية ومليئة بالحماس والطاقة الإيجابية.

وأوضح الشرطي الأمريكي أن أكثر ما يتمناه خلال الفترة المقبلة هو أن تتاح له فرصة الرقص مع قائد منتخب مصر محمد صلاح، مشيرًا إلى أن النجم المصري يحظى بشعبية كبيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأنه يتابع ما يقدمه من مستويات مميزة مع فريقه ومنتخب بلاده.

وأضاف أن مشاهد الاحتفال والفرحة التي رآها بين الجماهير المصرية جعلته يشعر وكأنه جزء من هذا الحدث الرياضي الكبير، وهو ما دفعه للتفاعل بشكل عفوي مع المشجعين داخل المدرجات وخارجها.

إعجاب كبير بالجماهير المصرية

وأشاد الشرطي بالحماس اللافت الذي أظهره الجمهور المصري قبل المباراة الودية التي جمعت منتخب مصر بنظيره البرازيلي ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تمتلك طاقة استثنائية وقدرة كبيرة على دعم فريقها في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن أطفال الجالية المصرية في الولايات المتحدة كان لهم دور مميز في صناعة أجواء احتفالية رائعة، حيث حرصوا على ترديد الهتافات والأغاني الداعمة للمنتخب، الأمر الذي لفت انتباهه ودفعه للمشاركة في هذه الأجواء المميزة.

رغبة في زيارة مصر قريبًا

كما أعرب الشرطي الأمريكي عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدًا أنه سمع الكثير عن تاريخها العريق وحضارتها المميزة، ويتمنى التعرف على معالمها السياحية والثقافية عن قرب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التفاعل مع الجماهير المصرية كان من أجمل اللحظات التي عاشها خلال عمله، مشددًا على أن الروح الإيجابية التي أظهرها المشجعون ستظل عالقة في ذاكرته لفترة طويلة، خاصة بعد الرقصة الشهيرة التي تحولت إلى حديث واسع بين المتابعين ومحبي كرة القدم.