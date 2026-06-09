بقيادة أمين عمر.. طاقم تحكيم مصري لمباراة كوريا الجنوبية والتشيك بالمونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026 إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم المصري على الساحة الدولية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة فجر يوم الجمعة الموافق 12 يونيو، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى، حيث ينتظر أن تشهد المواجهة متابعة جماهيرية كبيرة باعتبارها إحدى مباريات بداية مشوار المنتخبين في البطولة العالمية.

أمين عمر على رأس الطاقم المصري

يقود الحكم الدولي أمين عمر المباراة بصفته حكم الساحة، بعدما نجح خلال السنوات الماضية في تقديم مستويات مميزة في البطولات القارية والدولية، الأمر الذي ساهم في اختياره ضمن الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

ويعد تكليف أمين عمر بإدارة هذه المواجهة تأكيدًا على المكانة التي وصل إليها التحكيم المصري، خاصة مع تواجد أكثر من عنصر مصري ضمن الطاقم المكلف بإدارة اللقاء.

تشكيل الطاقم التحكيمي للمباراة

جاء تشكيل طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك على النحو التالي:

* حكم الساحة: أمين عمر من مصر.

* الحكم المساعد الأول: محمود أبو الرجال من مصر.

* الحكم المساعد الثاني: أحمد حسام طه من مصر.

* الحكم الرابع: خوان كالديرون من كوستاريكا.

* الحكم المساعد الاحتياطي: خوان كارلوس مورا من كوستاريكا.

* حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور من مصر.

* حكم الفيديو المساعد: جو ديكيرسون من الولايات المتحدة الأمريكية.

* الحكم الداعم لتقنية الفيديو: ماركو دي بيلو من إيطاليا.

حضور مصري بارز في المونديال

يمثل تواجد أربعة حكام مصريين ضمن طاقم إدارة المباراة إنجازًا جديدًا للتحكيم المصري في بطولة كأس العالم، ويعكس التطور الكبير الذي شهدته المنظومة التحكيمية خلال السنوات الأخيرة.