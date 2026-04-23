سعر نيسان زد هيريتيج 2026 في السعودية

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان زد هيريتيج موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتمزج بين التصميم الكلاسيكي الأيقوني والتقنيات الحديثة.

سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 الجديدة

مواصفات نيسان زد هيريتيج موديل 2026

سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 الجديدة

زودت سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات RAYS مقاس 19 بوصة مع لمسات برونزية فاخرة، وبها جناح خلفي مصنوع من ألياف الكربون يحمل شعار Twin Turbo باللون الأبيض، وبها شعار Z محاط بإكليل ذهبي يرسخ المعاني التراثية ويحاكي روح التتويج والتميز لتاريخ نيسان العريق.

سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 الجديدة

بالإضافة إلى أن سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026، بها شعار Heritage Edition على ألواح الأبواب كشعار حصري يبث شعور الفخر والتناغم مع هوية السيارة ويعكس خصوصية هذه النسخة للملاك، وفرش أرضية خاص، وبها لمسات فنية أنيقة تستحضر الذكريات التاريخية لنيسان زد، وبها نظام صوتي Bose متطور مكون من 8 سماعات، وبها مقاعد رياضية مدعمة تمنح السائق والراكب الأمامي مستوى عالٍ من الثبات أثناء السير بسرعات عالية أو خلال المنعطفات الحادة، وبها دواسات مصنوعة من الألمنيوم تركز على الوظيفة القوية والتحكم عالي الدقة.

محرك نيسان زد هيريتيج موديل 2026

سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 الجديدة

تحصل سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وبها قوة 400 حصان، وعزم دوران 475 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر نيسان زد هيريتيج موديل 2026

سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 الجديدة

الفئة الأولى من سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 215 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 260 ألف ريال سعودي.