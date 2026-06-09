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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تعيين أيمن إبراهيم حسن حمدي شيخًا للطريقة الصوفية الأكبرية الحاتمية

الشيخ أيمن إبراهيم حسن حمدي
الشيخ أيمن إبراهيم حسن حمدي
أحمد سعيد

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 122 (تابع) الصادر، قرار وزارة الأوقاف رقم 130 لسنة 2026، بشأن تعيين الشيخ أيمن إبراهيم حسن حمدي شيخًا للطريقة الصوفية الأكبرية الحاتمية.

موافقة شيخ مشايخ الطرق الصوفية

وجاء القرار بعد موافقة شيخ مشايخ الطرق الصوفية على إشهار الطريقة الأكبرية الحاتمية كطريقة صوفية مستقلة، وذلك بموجب القرار رقم 11 لسنة 2026، مع اختيار الشيخ أيمن إبراهيم حسن حمدي لتولي مشيختها، إلى جانب ورود موافقة الجهات المختصة بوزارة الداخلية على التعيين.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين الشيخ أيمن إبراهيم حسن حمدي شيخًا للطريقة الصوفية الأكبرية الحاتمية، فيما أكدت المادة الثانية نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

تنظيم أوضاع الطرق الصوفية

ويعد القرار خطوة رسمية في إطار تنظيم أوضاع الطرق الصوفية في مصر وفقًا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية، بما يضمن ممارسة أنشطتها تحت الإشراف القانوني والتنظيمي المعتمد.

وزارة الأوقاف الوقائع المصرية تعيين الشيخ أيمن إبراهيم حسن حمدي شيخًا للطريقة الصوفية الأكبرية الحاتمية الشيخ أيمن إبراهيم حسن حمدي الطريقة الصوفية الأكبرية الحاتمية الأوقاف

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