خدمات المحافظ الإلكترونية تتأثر مؤقتًا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي

علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن بعض خدمات المحافظ الإلكترونية في مصر سوف تتوقف بشكل مؤقت فجر الجمعة، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي وتقديم الساعة ستين (60) دقيقة عند منتصف ليل الخميس، ضمن إجراءات فنية تستهدف تحديث الأنظمة وضبطها وفق التوقيت الجديد.

يمتد التأثر بالخدمة من الساعة 11 مساء الخميس 23 أبريل حتى الساعة 3 صباح الجمعة 24 أبريل، حيث تشهد بعض العمليات المالية، من تحويل وسحب وسداد مدفوعات، تعليقًا مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.

يأتي هذا التوقف في إطار الاستعدادات التقنية المعتادة المصاحبة لتغيير الساعة، لضمان دقة تسجيل المعاملات وربطها بالمواعيد الزمنية الصحيحة، ومنع حدوث أي خلل في احتساب توقيت العمليات أو تسويتها.

إتمام التعاملات العاجلة

ويوصى المستخدمون بإتمام التعاملات العاجلة قبل بدء فترة التحديثات، خاصة المعاملات المرتبطة بمواعيد سداد محددة، لتفادي أي تأخير محتمل خلال ساعات التوقف المحدودة.

وتجري هذه التحديثات ضمن تنسيق بين شركات الاتصالات والجهات المنظمة لخدمات الدفع الإلكتروني، ومن بينها شركة فودافون، التي نبهت عملاءها إلى تأثر بعض خدماتها المالية الرقمية خلال الفترة المشار إليها، مثمنة تفهمهم للإجراءات الفنية اللازمة لضمان استقرار الخدمة.