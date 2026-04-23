مصر للطيران للمسافرين: تأكدوا من مواعيد رحلاتكم مع تطبيق التوقيت الصيفي فجر الجمعة

أعلنت مصر للطيران، أنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني مصر للطيران طبقاً للتوقيت الصيفي.

وتهيب مصر للطيران بجميع عملائها ضرورة مراجعة الحجز والتأكد من مواعيد إقلاع الرحلات من مختلف مطارات الجمهورية، فضلاً عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات علي الأقل.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.