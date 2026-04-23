التحقيق مع البلوجر بطة زينهم بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام

تباشر جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحقيقات مع البلوجر بطة زينهم، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.



تفاصيل القضية

وأقرت المتهمة البلوجر بطة زينهم بمسؤوليتها أمام النيابة ، عن إدارة الحسابات التي نشرت من خلالها المقاطع محل الاتهام، لكنها أوضحت أنها لم تكن تقصد الإساءة أو مخالفة القانون، كما أمرت النيابة بفحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة، من القبض على بطة زينهم لقيامها بنشر محتوى خادش للحياء ويتنافى مع القيم المجتمعية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على البلوجر والتيك توكر الشهيرة بطة ضياء لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وتخالف القيم والآداب العامة.

اعترافات البلوجر بطة ضياء

واعترفت المتهمة بعد القبض عليها أنها كانت تقوم بتصوير أفلام فى منطقة شعبية وتتحصل من ورائها علي أرباح مالية كما أن لديها حسابات نشطة علي تيك توك وانستجرام وفيس بوك تدر عليها أرباح مالية كبيرة وأنها كانت تقوم بتصوير فيديوهات للرقص علي أغاني مهرجانات شعبية بالعبايات السوداء.

مدير أعمال يشرف على صفحات البلوجر بطة

وأكدت المتهمة أن لديها مدير أعمال كان يشرف علي صفحاتها وهو المسئول عن كل ما يتم نشره كما أنها قامت بتصوير أفلام بالموبايلات مع مجموعة من الشباب وعن لقب صديقة الطلبة أكدت أن الفانز علي السوشيال هم من قاموا بإطلاقه عليها.

جاء هذا الإجراء بعد تلقي الجهات المختصة عددًا من البلاغات من مواطنين ومحامين، أكدوا فيها أن الفيديوهات التي تنشرها المتهمة تتضمن إيحاءات غير لائقة وتُسهم في نشر الفسق والفجور، مما دفع الأجهزة المعنية إلى فحص المحتوى ورصد التجاوزات القانونية.

بطة ضياء تظهر في فيديوهات خادشة

وذكرت البلاغات أن “بطة ضياء” دأبت على الظهور في مقاطع مثيرة للجدل، ترتدي فيها ملابس لا تتناسب مع الذوق العام، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المتابعين، وأدى إلى مطالبات واسعة بوقف تلك التصرفات ومحاسبتها قانونيًا.